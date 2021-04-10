Su kanalına bir köpeğin girdiği duyan arama kurtarma gönüllüsü Gökhan Gazoğlu ile Mustafa Kaygusuz, Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'ndaki bölgeye gitti.

Kanala girerek yaklaşık 3,5 kilometre ilerleyen yardım gönüllüleri, burada mahsur kaldı. Dışardaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Saatler sonra kurtarıldılar

Su yolunu inceleyerek çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı bulundukları yerden çıkardı.

Ekiplerin yaptığı aramada köpek bulunamadı.