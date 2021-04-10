Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeği kurtarmak isterken kanalda saatlerce mahsur kaldılar
Sultangazi'de, ormanlık alandaki su kanalına giren köpeği kurtarmaya çalışan 2 yardım görevlisi mahsur kaldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası iki arkadaşı kurtardı.
Su kanalına bir köpeğin girdiği duyan arama kurtarma gönüllüsü Gökhan Gazoğlu ile Mustafa Kaygusuz, Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'ndaki bölgeye gitti.
Kanala girerek yaklaşık 3,5 kilometre ilerleyen yardım gönüllüleri, burada mahsur kaldı. Dışardaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Saatler sonra kurtarıldılar
Su yolunu inceleyerek çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı bulundukları yerden çıkardı.
Ekiplerin yaptığı aramada köpek bulunamadı.
Etiketler: İtfaiye
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