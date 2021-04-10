Sivas Valisi Salih Ayhan, kuzuların anneleri ile buluşturulmasına tanıklık etti.

Ayhan, 500 koyun ve 650 kuzunun yer aldığı tesiste ağılın kapısını açarak kuzuları anneleri ile buluşturdu.

Koyun ve kuzuların kavuşma heyecanı

Ağıl kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıdı.

Sürü içerisindeki 500 koyun arasından annelerini kısa süre içerisinde bulan kuzuların kavuşması görenleri mutlu etti.

Vali Ayhan, yaklaşık 20 bin koyun ve kuzu bulunan Ulaş Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nün Sivas'ta küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ve yaygınlaşması yönünde önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi.