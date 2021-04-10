Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 21:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baharın müjdecisi kuzular annelerine kavuştu
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta baharın müjdecisi süt kuzularının anneleriyle buluşma anı görüntülendi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, kuzuların anneleri ile buluşturulmasına tanıklık etti.
Ayhan, 500 koyun ve 650 kuzunun yer aldığı tesiste ağılın kapısını açarak kuzuları anneleri ile buluşturdu.
Koyun ve kuzuların kavuşma heyecanı
Ağıl kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıdı.
Sürü içerisindeki 500 koyun arasından annelerini kısa süre içerisinde bulan kuzuların kavuşması görenleri mutlu etti.
Vali Ayhan, yaklaşık 20 bin koyun ve kuzu bulunan Ulaş Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nün Sivas'ta küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ve yaygınlaşması yönünde önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi.
Etiketler: Doğal Yaşam
Son Haberler
- 22:10
- 21:55
- 21:40
- 21:12
- 21:09
Sıradaki Haber
Salgın döneminde lezzet turizmi azaldı, e-ticaret arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz