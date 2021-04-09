Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ndeki sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, jeolojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı’nın yükselişiyle oluştu.

301 kuş türüne sahip olan Sultan Sazlığı'nda ilk kez alaca yalıçapkını kuş türü görüldü.

Alaca yalıçapkını ilk defa gözlemlendi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bilinen 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan alaca yalıçapkını kuş türü gözlemlendi.

Bölgede daha önce hiç görülmemiş kuş türlerini keşfetmenin artık neredeyse sıradanlaştığı alanda daha önce akkuyruklu kartal ve çok nadir olan siyah flamingo gözlemlenmişti.

Listeye son olarak yalıçapkını kuş türünün eklenmesi de aslında alan için yapılan çalışmaların ne kadar yerinde ve isabetli olduğunun da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.