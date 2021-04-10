Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyeleri, kişisel gelişim kursunda Görsel Sanatlar Öğretmeni Begüm Tosun Akın tarafından düzenlenen kursa katıldı.

Görme engelli kursiyerler, kilden heykeller yapıyor. Heykel kursunun yanında resim ve seramik kursu da alan görme engelli vatandaşlar, sanatın her dalında var olduklarını gösteriyor.

Aydın yöresine ait objelerin heykellerini yapıyorlar

Görsel Sanatlar Öğretmeni Begüm Tosun Akın, öğrencilerle birebir iletişim kurduklarını söyleyerek, "Hepsi de çok başarılılar. İlk etapta Aydın yöresine ait objelerin heykellerini yapıyorlar. Engelliler Haftası'nda bu eserleri sergi düzenleyerek beğeniye sunacağız" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Hissettiğimiz şeyleri inceleyip heykelleştiriyoruz"

Doğuştan görme engelli kursiyer Emine Yılmaz, duygularını şöyle anlattı:

"Aydın'da böyle bir kursun açıldığını duyunca çok heyecanlandım. Biz görme engelliler olarak maketlere dokunarak, onları hissederek bu heykelleri yapıyoruz. Aydın yöresindeki tarihi eserlerin heykellerini yapıyoruz. Bu bizim için sosyal bir aktivite oluyor."

[Fotoğraf: DHA]

Kursiyer Eray Yüksel ise, "Ressamlar nasıl gördükleri şeyi çiziyorsa, biz de elimizde dokunduğumuz, hissettiğimiz şeyleri inceleyip heykelleştiriyoruz" sözlerini kullandı.