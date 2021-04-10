Türkiye; köklü mutfak kültürü ve zengin yemek çeşitliliği ile gastronomi turizmi potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerden biri.

Adana'nın kebabı, Gaziantep'in Ali Nazik'i, baklavası, Şanlıurfa'nın lahmacunu ve Hatay'ın dillere destan lezzetleri.

Salgın olumsuz etkiledi

Türkiye'de gastronomi turizmi deyince akla hemen tarihi mekanlarıyla da dünyaca tanınan bu iller geliyor.

Salgın öncesi, bu bölgeye her yıl artan bir ilgi vardı. Koronavirüs, tüm dünyada olduğu gibi turizmi olumsuz etkiledi.

Bölgedeki en çok ziyaretçiyi Gaziantep'in aldığını söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız, "Gaziantep'ten sonra Hatay, Şanlıurfa ve Adana geliyor. Bu bölgede Gaziantep'te 700 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. 2019 yılına göre kıyaslarsak 2020 yılında yaklaşık yüzde 60-70 üzerinde kayıp yaşadık" dedi.

Gaziantep'te geçen yıl turist sayısı 450 bine düştü. Kısıtlamalar restoranları da etkileyince lezzet ustaları e-ticarete yoğunlaştı.

1 milyon doların üzerinde baklava ihracatı

Gaziantep'in birbirinden ünlü yemekleri, tatlıları kargo yoluyla dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Pandeminin başlarında işlerinin yarı yarıya düştüğünü söyleyen Baklava İhracatçısı Yusuf Çiftçi, "Yalnız 2020'nin son çeyreğinde e-ticarette yüzde 600 büyüme yaptık online satışlarda. Geçen yıl 1 milyon doların üzerinde bir ihracatımız oldu baklavada" açıklamasında bulundu.

Medeniyetler beşiği Hatay da hem yemekleriyle hem de kültürüyle öne çıkan kentlerden.

2019 yılında 500 binden fazla turist ağırlayan Hatay'da salgınla birlikte bu sayı 300 bine düştü. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışına toplam 100 milyon paket künefe gönderildi.

Herkesin beklentisi salgının bir an önce bitmesi, lezzetleriyle ünlü bu kentlere ziyaretlerin yeniden artması.

Haber: Fatma Er

Kamera: Çağlar Öztürk