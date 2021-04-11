Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baharın gelişiyle Çıldır Gölü'nü kaplayan buz erimeye başladı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nğ kış aylarında kaplayan buz tabakası mevsimsel değişimin etkisiyle erimeye başladı.
Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak "Eskimo" usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri yapılan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzda meydana gelen erimeyle birlikte buz parçaları kıyıya vurdu.
Özellikle bugün etkisini arttıran yağmurla birlikte gölün Gölbelen ve Gölebakan köyleri mevkisindeki yüzeyi tamamen açıldı.
Gölbelen köyü sakinlerinden Habip Altundaş, göldeki buzlarda iki gündür erime başladığını söyledi.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları
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