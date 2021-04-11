Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 01:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de tarihi binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Konak ilçesinde, 4 katlı tarihi binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Dün saat 21.30 sularında, Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi merdivenli araçlarla söndürme çalışmalarına başladı.
Çıkış sebebi araştırılıyor
Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Polis, ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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