Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 03:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karda mahsur kalan vatandaşların yardımına ekipler yetişti
[Fotoğraf: DHA]
Mersin’in Erdemli ilçesinde hafta sonu kısıtlamasını yayla evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar karda mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına belediye ekipleri yetişti.
Torosların yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yol kapandı.
Pandemi nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını, yaylalarında geçirmek isteyen vatandaşlar kar yağışından olumsuz etkilendi.
[Fotoğraf: AA]
Kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına kurtarma ekipleri ulaştı.
Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küstülü, Tapureli, Alibeyli, Kızılen ve Sarıkaya mahallerinde kapanan yolları açtı. Karda mahsur kalan vatandaşlar yardıma gelen ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: Kar Yağışı Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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