Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı.

862 kaçak yapı sahibi imar barışından faydalanmak istiyor

Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de, imar sorununa çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliği de arttı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı.

Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan 118'e yakın kaçak yapı için harekete geçildi.

Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak ve çarpık yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği’nden Çaykara Belediyesi’ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bunun üzerine Çaykara Belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi.

Bölgede yapı sahiplerine, yapılarını 5 Ekim'e kadar boşaltmaları ve yapıları yıkıma hazır hale getirmeleri yönünde tebligatlar ulaştırıldı.

Ekim ayı içerisinde yıkımlara başlanacak

İmar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımı için sahiplerine yapılarını boşaltmaları için tebligatla verilen süre bugün doldu. Uzungöl'de bugün beklenen yıkım çalışmalarına, yapıların sahiplerince boşaltılmaması üzerine başlanılamadı.

Sahiplerine, yapılarını boşaltılmaları için yetkililerce sözlü uyarılarda bulunulacağı öğrenilen Uzungöl'de bekleyiş sürerken, ekim ayı içerisinde yıkımlara başlanacağı belirtildi. Yıkımı planlanan yapılar içerisinde otel ve apart otellerin yanı sıra, konut ve bazı kafeterya-restoran gibi işletmelerin yer aldığı, yapı kayıt belgesi aldıktan sonra sahiplerince ilaveler yapılarak bölgede kaçak yapılaşmaya gidildiği de öğrenildi.

Kaynak: DHA, AA