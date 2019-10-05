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Kahramanmaraş'ta kaza anı güvenlik kamerasında05 Ekim 2019 Cumartesi 14:26 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:41
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde motosikletin park halindeki kamyonete çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
56 yaşındaki Durdu Mehmet Gül idaresindeki 46 ABP 523 plakalı motosiklet, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi'nde park halindeki Ahmet Şahan'a ait 46 ABB 368 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsüyle yanında bulunan 57 yaşındaki Mustafa Dere yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosikletin kamyonete çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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