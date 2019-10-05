Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine telgraf05 Ekim 2019 Cumartesi 13:57 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da trafik kazası sonucu şehit olan askerler Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin'in ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da trafik kazası sonucu şehit düşen askerler Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin'in ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin, dün Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinçin cenazesi ise memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası şehit hatay cumhurbaşkanı erdoğan