Kayseri'deki baba evine getirilen 20 yaşındaki şehit Erhan Gürbüz'ün naaşı, helallik alınmasının ardından Kalem Kırdı Camii'ne götürüldü.

Öğle vakti İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, şehit yakınlarının koluna girerek, şehitliğe kadar yürüdü.

Gürbüz'ün naaşı, binlerce vatandaşın tekbirleri eşliğinde getirildiği Kartal Şehitliğinde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, askeri ve mülki erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınır hattındaki kontrol noktasında dün traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Piyade Er Erhan Gürbüz, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kaynak: AA