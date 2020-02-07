Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi binasında "Uzungöl" ile ilgili toplantı düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un talimatıyla proje hazırlandı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, burada yaptığı konuşmada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile proje hazırlandığını söyledi.

Uzungöl'de bir dizi çalışma yapılmasına karar verildiğini belirten Kolçak, "Sayın Bakanımızın Trabzon ziyaretlerinden sonra Uzungöl'de bir dizi çalışmaların yapılmasına karar verildi. Bizler de ekip olarak bu çalışmaları başlatmak için buradayız." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bitkisel bir çevre görünümü ortaya çıkmış olacak"

Kolçak, Uzungöl ile ilgili askıya çıkan imar planlarının askıdan indiğini ve itirazların da değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, "Gölün etrafında çevre düzenlemesi yapılmasına yönelik proje çalışmamız başladı. Bunun için bir taslak hazırladık. Amacımız bu çalışmaları birlikte yürütmek." ifadelerini kullandı.

Projede çözümleme yaparken esas olanın imar planı olduğuna dikkati çeken Kolçak, "İmar planında bu alanda bazı mülkiyetler var. Bu projeyi gerçekleştirirken yapıların gölden uzaklaştırılması ve gölün eski haline daha yakın bir görünüme kazandırılması noktasında çalışma yapacağız. Bazı noktalarda gerçekleştireceğimiz 18 uygulaması ile gölün etrafında yapısaldan daha çok bitkisel bir çevre görünümü ortaya çıkmış olacak." bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

"Projeyi kısa sürede tamamlamak önceliklerimiz arasında"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Uzungöl'ün Trabzon ve bölge için önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Uzungöl'de güzel işler yapmak ve vatandaşın hizmetinize sunmak için çalıştıklarını işaret eden Zorluoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanımızın talimatıyla başlatacağımız Uzungöl'deki kaldırımlara, yollara, ışıklandırmaya, aydınlatmaya, çevre düzenlemesine yönelik projeyi en kısa sürede tamamlamak önceliklerimiz arasında." dedi.

Zorluoğlu, Uzungöl için geçen yıl ciddi bir altyapı yatırımı yaptıklarını vurgulayarak, yörede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.