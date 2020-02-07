Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İdlib'deki gözlem noktalarına takviye amaçlı gönderdiği obüsler Reyhanlı'ya ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki gözlem noktalarına obüs sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla gönderilen obüsler, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.
Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Obüs ve askeri araçların geçişi sırasında bazı çocuklar Türk bayrağı açtı.
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