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Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusu
[Fotoğraf: AA]
AK Partili vekillerin avukatları eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkındaki dilekçeyi savcılığa verdi.
AK Partili 6 milletvekili eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 11 yıl önce Meclis'ten geçen askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa ile ilgili FETÖ iddiasını yargıya taşıdı.
Düzenlemede imzası olan milletvekilleri; hem İlker Başbuğ hem de eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in iddiaları için suç duyurusunda bulundu.
AK Partili vekillerin başvurusu avukatları tarafından yapıldı.
Başbuğ ve Çiçek'e "iftira suçundan soruşturma yapılarak kamu davası açılması" talep edildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 17:03
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