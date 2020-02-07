İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, beklenen kar yağışının saat 19.00'dan itibaren aralıklarla kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.

AKOM yollarda oluşacak buzlanmaya karşı uyardı

Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı D-100'ün altında kalan güney ilçelerde 2-5, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7, TEM'in kuzeyinde de 5-12 santimetre kar örtüsünün oluşacağı öngörülüyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşacak buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.