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İstanbul'da beklenen kar akşam saatlerinde etkili olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, beklenen kar yağışının saat 19.00'dan itibaren aralıklarla kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.
AKOM yollarda oluşacak buzlanmaya karşı uyardı
Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı D-100'ün altında kalan güney ilçelerde 2-5, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7, TEM'in kuzeyinde de 5-12 santimetre kar örtüsünün oluşacağı öngörülüyor.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşacak buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.
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