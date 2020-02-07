Haber Giriş: Kaynak: AA
Ardahan'da 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.
Gürcistan'dan Türkgözü Sınır Kapısı'na gelen bir tırda, Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada gümrük muhafaza görevlilerince arama yapıldı.
Aramada ele geçirilen ve kaçak yollarla sokulmak istendiği anlaşılan 4 bin 560 su kaplumbağasına el konuldu.
[Fotoğraf: AA]
Tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ele geçirilen kaplumbağaların istilacı tür olup olmadığı araştırılıyor.
Etiketler: su kaplumbağası kaçakçılık gümrük muhafazaSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 15:57
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