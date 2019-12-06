Türkiye Bilişim Derneği, Türk Dil Kurumu (TDK), İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi iş birliğiyle bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayın adı, Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri.

Çalıştayda, dijital itibar, dijital medya, endüstri 4.0, toplum 5.0 ve siber güvenlik konularındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları konusunda alanlarında uzman akademisyen, dil bilimci ve iletişimciler bir araya geldi.

Farklı alanların güncel kavram sorunlarıyla ilgili tespitlerin ortaya konması ve yabancı dil kökenli terimler yerine kullanılabilecek Türkçe terim önerilerinin tartışılması amacıyla düzenlenen çalıştayda, yeni teknolojilerle Türkçeye giren terimler masaya yatırıldı.

Tartışmaya açık terimleri tespit ettiler

TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, çalıştayda, TDK olarak terimlerin Türkçeleştirilmesi hususundaki bu etkinliğe destek vermekten duydukları mutluluğu söyledi.

Kurumun yeni terimlere ilişkin faaliyetlerinden bahseden Gülsevin, TDK'nın kuruluşundan bu yana çok sayıda terim sözlüğü hazırlayarak bunları genel ağda halkın hizmetine sunduğunu belirtti.

Gülsevin, Türkçenin milli unsurlarını kaybetmeden yaygınlaştırılması, bilim dili, yazı dili ve edebi dil olarak gelişimi üzerine de bilgiler verdi.

Çalıştayın açılışından sonra 60'a yakın katılımcı, çalışma gruplarına ayrılan masalara geçerek ilgili oldukları alanlardaki tartışmaya açık terimleri tespit etmeye başladı. Her çalışma grubunda alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri, dil bilimciler ile TDK uzmanları yer aldı.

Kaynak: AA