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Samsun'da doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı06 Aralık 2019 Cuma 14:12 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 14:14
Samsun'un Atakum ilçesinde evde doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir binanın birinci katında yaşayan 70 yaşındaki Ergüden Durmaz, çakmakla ocağı yakmak istedi.
Ocağın daha önce açık kalması ve odada doğal gaz birikmesi sonucu patlama meydana geldi.
Yaralanan Durmaz, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
Etiketler: Samsun doğal gaz patlaması Atakum