İstanbul Beşiktaş'ta Berrak Karaoğlu, 12 Kasım'da yolda yürürken başörtülü öğretmene sadırmıştı. Karaoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı iddianame hazırlandı.

4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"Basit bir olay değil"

Öğretmen Şüheda Nur Eriş TRT Haber'e konuştu. Eriş kadının kadına yönelik şiddetinin önüne geçilmesini istediğini belirterek şunları söyledi:

"Erkek kadına şiddet uyguladığı zaman daha fazla tepki gösteriliyor. Ama kadının kadına şiddeti de bir gerçek. Hepimiz, her kesimden kadın buna şahit olmuştur. Bunun da önüne geçilmesini talep ediyoruz."

Öğretmen Eriş, yaşananların kişisel olmadığını söyledi, "Basit bir olay değil" dedi:

"Yaşadığım olayın çok gündeme gelmesi art arda benzer birkaç olay olduğundan dolayı oldu. Aynı dönemlerde Karaköy'deki olay, sonra TBMM'deki tartışmalar..."

"Suçlu suçludur ve bir şekilde bedelini ödemesi gerekir"

Mağdur öğretmen saldırganı affedecek mi? Net cevap verdi:

"Affetmemin pek bir amaca hizmet etmeyeceğini düşünüyorum. Cezasını alması daha uygun geliyor şimdilik. Suçlu suçludur ve bir şekilde bedelini ödemesi gerekir."

Mahkeme iddianemeyi onaylarsa saldırgan kadın hakim karşısına çıkacak.

Haber: Muhammet Emin Şahin

Görüntü: Hayrettin Kavi