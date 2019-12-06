Türk savunma sanayii, son yıllarda imza attığı başarılarla dünyada söz sahibi olmaya devam ediyor. Kısa sürede çok yol kat eden kurum, aynı anda çok sayıda kritik projenin üretim, test ve teslim sürecini de başarıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda önemli hizmetler sunan Savunma Sanayii Başkanlığı, kurumun vizyon, strateji, amaç, beklenti ve hedeflerini içeren 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı'nı yayımladı. Raporda, geçmişten bugüne kat edilen yolların yanı sıra, hem devam eden süreçlere ilişkin bilgiler paylaşıldı, hem de gelecek dönemin önemli kilometre taşlarına dair değerlendirmeler yer aldı.

[Kaynak: AA]

Savunma projesi sayısı 10 kat arttı

Raporda derinlemesine incelenen süreçlerden biri de başkanlığın mali yapısı ve geleceğe dair çizilen ekonomi projeksiyonları oldu.

2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2018'de 8 kat artarak 2,19 milyar dolara ulaştığının altı çizilen planda, 2002 yılında (yüksek dışa bağımlılık oranıyla) 66 savunma projesi yürütülürken, bu oranın günümüzde 10 kat artarak 667’ye ulaştığı vurgulandı.

2023 hedefi 27 milyar dolar

Savunma ve havacılık sanayii cirosunun 2018 yılında 6,7 milyar dolar olduğunun hatırlatıldığı raporda, 2023 hedefi ise 26,9 milyar dolar olarak belirlendi. Aynı döneme ilişkin ihracat rakamları da metinde yer aldı. Buna göre, savunma ve havacılık sanayii ihracatı 2018 yılında 2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Kurum, 2023 hedefini ise 10,2 milyar dolar olarak duyurdu.

2019-2023 Stratejik Planı'nda amaç ve hedefler başlığı altında da kurumun gelecek dönemdeki beklentileri de dile getirildi. Savunmada yerlilik oranının 2018’de yüzde 65 dolaylarında olduğu belirtilerek, 2023 hedefi olarak yüzde 75 seviyesi vurgulandı.

“Savunma ve güvenlik güçlerimizi mevcut ve geleceğin muharebe sahasına en iyi şekilde hazırlayacak yeni bir tedarik modeli oluşturmak” ifadesinin kullanıldığı raporda en çok dikkati çeken noktalardan biri de ‘Savunma Bankası’ oldu.

‘Yüklenici yönetimi yaygınlaşsın’

Planın 5'nci bölümünde ‘Strateji Geliştirme: Amaç, Hedef, Performans Göstergesi Ve Stratejilerin Belirlenmesi’ başlığı altında, ‘Ülkemizin savunma sanayii konusunda Ar-Ge çalışmaları yapan kurumları arasındaki yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi ve yatırım tekrarlarını önleyecek bir mekanizmanın kurulması’ önerisi yer aldı.

Aynı bölümde şu önerilere yer verildi:

- Savunma Bankasının kurulması.

- Devlet Tesislerinde Yüklenici Yönetimi Sistemi veya “Devlet Tesislerinde Özel Firma Yönetimi Sistemi’nin savunma sanayii sektöründe kullanımının yaygınlaştırılması.

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun yönetim modelinin verimliliği artıracak şekilde değiştirilmesi.