Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dünden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezin yanı sıra Sivrice, Maden, Keban ve Baskil ilçelerinde 81 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresince 158 personelden oluşan ekip, 80 araçla 9 ayrı merkezde kış ayları boyunca 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yürütecek.

Kaynak: AA