12 Kasım'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde başörtülü öğretmen Ş. N. E. evine gidiyordu. Karşı yönden gelen Berrak Karaoğlu, bir anda öğretmene saldırdı ve vurmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan öğretmen, aldığı darbelerle savruldu.

Karaoğlu bununla yetinmedi, kendisine tepki gösteren bir adama da saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıya uğrayan öğretmenin şikayeti üzerine, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüler incelendi, saldırgan Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Berrak Karaoğlu ifadesinde, "Alkollüydüm, sinirlerim bozuktu. Kötü baktığını hissettim, tokat attım" dedi.

Zanlı, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan tutuklandı. Berrak Karaoğlu cezaevine gönderildi.

Kaynak: TRT Haber