Psikoteknik raporu olmayan sürücülere 283 lira ceza kesilecek21 Kasım 2019 Perşembe 17:46 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 23:34
İçişleri Bakanlığının, insan hatalarından kaynaklanan trafik kazalarını en aza indirmek için yayımladığı genelgeyle, ticari araç kullanan sürücülerin, psikoteknik teste girmesi zorunlu hale getirildi. Düzenleme 1 Aralık'ta başlayacak.
İçişleri Bakanlığı, son günlerde yaşanan ve can kaybıyla sonuçlanan kazalarla ilgili harekete geçti. Bu kapsamda, ticari araç sürücülerinin teste girip rapor alması artık zorunlu. 1 Aralık itibarıyla hayata geçecek düzenlemeyle, Ticari araç kullanan sürücülerin, "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" alması mecburi olacak.
Rapor olmadan direksiyon başına geçen araç sahiplerine 885, sürücülere ise 283 lira ceza kesilecek.
Yaklaşık 1,5 saat süren testte sürücüler, dikkat, koordinasyon, görsel algı ve hız mesafe tahmini gibi 12 testten geçiriliyor. Sürücülerin, refleks, algı ve karar verme gibi kabiliyetlerinin de ölçüldüğü testte, her birey yaşına ve eğitim durumuna göre değerlendiriliyor. Testin maliyeti ise 170 lira.
300 bin şoförden 45 bininin raporu olumsuz sonuçlandı
Ocak ayından bu yana yapılan psikoteknik testlerin sonuçları ise hayli düşündürücü. Uygulamanın başlamasına günler kaldı ancak, Türkiye'deki 8 milyon araç sürücüsünden sadece 600 bini bu belgeyi aldı.
305 bin şoför üzerinde yapılan testlerden 45 bininin raporu ise olumsuz sonuçlandı. Bu sürücüler, ticari araç kullanımından 90 günlüğüne men edildi.
Haber: Sena Ünal
Kamera: Edebali Koçdemir