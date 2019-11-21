İçişleri Bakanlığı, son günlerde yaşanan ve can kaybıyla sonuçlanan kazalarla ilgili harekete geçti. Bu kapsamda, ticari araç sürücülerinin teste girip rapor alması artık zorunlu. 1 Aralık itibarıyla hayata geçecek düzenlemeyle, Ticari araç kullanan sürücülerin, "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" alması mecburi olacak.

Rapor olmadan direksiyon başına geçen araç sahiplerine 885, sürücülere ise 283 lira ceza kesilecek.

Yaklaşık 1,5 saat süren testte sürücüler, dikkat, koordinasyon, görsel algı ve hız mesafe tahmini gibi 12 testten geçiriliyor. Sürücülerin, refleks, algı ve karar verme gibi kabiliyetlerinin de ölçüldüğü testte, her birey yaşına ve eğitim durumuna göre değerlendiriliyor. Testin maliyeti ise 170 lira.

300 bin şoförden 45 bininin raporu olumsuz sonuçlandı

Ocak ayından bu yana yapılan psikoteknik testlerin sonuçları ise hayli düşündürücü. Uygulamanın başlamasına günler kaldı ancak, Türkiye'deki 8 milyon araç sürücüsünden sadece 600 bini bu belgeyi aldı.

305 bin şoför üzerinde yapılan testlerden 45 bininin raporu ise olumsuz sonuçlandı. Bu sürücüler, ticari araç kullanımından 90 günlüğüne men edildi.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Edebali Koçdemir