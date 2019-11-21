Trabzon'daki ölmüş bitkilerden oluşan Ağaçbaşı Turba Bataklığı yandı. Yayla sakinlerinin bölgeden ayrılmasını fırsat bilenlerin bataklığı ateşe verdiği düşünülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü Prof. Dr. Raif Kandemir, "Daha önceden yok edilirken biz çalışmalarla birlikte bunu durdurduk. Çünkü ne yapıyordu köylüler. Bunu yakıyorlardı. Kurutup kurutup yakıt ihtiyaçlarını karşılıyorlardı" dedi.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz ise, şunları söyledi:

"Alanı birçok yerden yakma girişiminde bulunuldu ve yüzeyde çok ciddi bir yanma söz konusu. Bu kayıplar geri gelen kayıplar değil. 10 bin yıllık bir tarihi geri getiremeyiz ve ekolojik hazinemizi kaybediyoruz. Dünyanın bize mirası, emaneti olan doğal mirası kaybediyoruz."

Bataklıktaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaçbaşı Turba Bataklığı

Uzmanlar, Roma dönemine ait taş döşeli antik kervan yolu ve tarihi hanların da yer aldığı Ağaçbaşı Turba Bataklığı bölgesinde 9 yıl inceleme yaptı.

Bölge, Cumhurbaşkanı'nın kararı ile haziran ayında "Doğal Sit Alanı"ve "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescillendi.

Kaynak: TRT Haber