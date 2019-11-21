Siyanür ile intihar vakalarının önlenmesi için hazırlanan düzenlemenin ayrıntılarına TRT Haber ulaştı. Siyanür nereden alındı, hangi amaçla ne kadar kullanıldı?

Artık hepsi imza altına alınacak. Firmalar tarafından doldurulan beyannameler, yılda 4 kez Bakanlığa sunulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemede, siyanür ve bileşiklerinin halka satışı tamamen yasaklanıyor. Düzenlemede en dikkat çeken ayrıntı ise son kullanıcı beyannamesi. Beyanname ile kullanımı zorunlu olan iş kollarında siyanür satışının takibi yapılacak.

İnsan sağlığının korunması amaçlanıyor

Firmaların siyanür ve bileşiklerini nereden aldığı, ne amaçla ve hangi miktarda kullanacağı imza altına alınacak. Maddenin yeniden satışı halinde beyanname alıcı firma tarafından yeniden doldurulacak. Firmalara, hazırladıkları beyannameleri Bakanlığa bildirme zorunluluğu getirilecek.

Her yılın mart, haziran, eylül ve aralık ayı sonlarına kadar beyannameler teslim edilecek. Amaç, zararlı kimyasalların kontrolü ve insan sağlığının korunması.

Mevzuat değişikliği içeren düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kaynak. TRT Haber