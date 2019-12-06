Edirne'de kayıp avukatın cenazesine ulaşıldı06 Aralık 2019 Cuma 14:17 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 14:26
Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in cansız bedenine ulaşıldı.
Keşan'da yaşayan avukat Taşdelen, 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılmış, eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.
Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında 20 kilometre uzunluğundaki, Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalda Taşdelen'in aracını bulmuştu.
Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen'in bulunamaması üzerine, kanalda arama çalışması başlatılmıştı.
Avukat Taşdelen'in cansız bedeni, sulama kanalında bulundu.
Kaynak: TRT Haber