İçişleri Bakanlığı koordinesinde polis ve jandarma ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda 5 bin 752 olayda gözaltına alınan 7 bin 174 şüpheliden 461'i tutuklandı.

Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haftalık bazda en yüksek sayı

Bu yıl uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda ise 237 bin 947 şüpheli gözaltına alınırken, 21 bin 209 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadelede bugüne kadar jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 119 bin 462 metruk binanın yüzde 87'sine yıkım ve onarım işlemi gerçekleştirildi.

Açıklamada, son bir haftada yakalanan şüpheli sayısının haftalık bazda bugüne kadarki en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi.