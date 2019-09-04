Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Ö.D. ve C.S.'nin bulunduğu aracı takibe aldı.

Şüpheliler Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ne gittiğinde polis ekiplerini fark etti. Cadde ve sokaklarda süren kovalamaca sırasında şüphelilerden C.S., elindeki uyuşturucu dolu poşetle seyir halindeki otomobilden atladı. Yerde yuvarlandıktan sonra ayağa kalkan C.S. elindeki poşetle kaçmaya başladı.

2 kişi gözaltına alındı

Narkotik ekipleri otomobilden atlayan C.S ile sürücü Ö.D'yi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin yanındaki poşette ve araçlarında yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, pompalı av tüfeği ve kurusıkı tabancayla, silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Narkotik ekipleri ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA