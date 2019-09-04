Türkiye
Beykoz'da İETT otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı
04 Eylül 2019 Çarşamba 09:14 - Son Güncelleme 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:21
Beykoz Anadolu Kavağı'nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüsteki yolcular hemen tahliye edildi.
İstanbul'da Anadolu Kavağı Yuşa yolu üzerinde Kavacık'a ilerleyen İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsteki 15 yolcu hemen tahliye edilirken otobüs alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü otobüs kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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