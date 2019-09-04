Türkiye
Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit oldu
04 Eylül 2019 Çarşamba 09:47 - Son Güncelleme 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:49
Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Ömerli ilçesindeki Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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