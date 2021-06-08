Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyurken bıçaklanan kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Konak ilçesinde uyuduğu sırada akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Lale Mahallesi'nde bir evde U.Ç., kanepede uyuduğu sırada içeriye giren akrabası K.S. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle karın bölgesinden bıçaklandı.
Ağır yaralanan U.Ç, yakınları tarafından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
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