Ilgın-Konya kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.