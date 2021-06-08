Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 02:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ilgın ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
Ilgın-Konya kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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