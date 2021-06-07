Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı
İsyanbul Kağıthane'de metro inşaatının çevresindeki sac duvara çarpan İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı.
Kemerburgaz Caddesi'nde seyir halinde bulunan İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak, metro inşaat alanının çevresindeki sac duvara çarptı.
Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Etiketler: İETT Trafik Kazası
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