Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 22:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp
[Fotoğraf: DHA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri ise kayboldu. Kayıp genci arama çalışmaları sürüyor.
Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Bulancak Limanı'nda meydana geldi.
Enes T. ile arkadaşı Mert D. serinlemek için denize girdi. Ailelerinin haber alamadığı Enes T. ve Mert D.'nin kıyıda eşyaları bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve belediye dalgıç ekipleri yönlendirdi.
Denizde yapılan aramada Enes T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan Mert D.'nin bulunması için aramalar sürdürülüyor.
Etiketler: Giresun
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