Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geçen derede onlarca balık öldü. Çark Deresi'ndeki manzara Serdivanlıları tedirgin etti.

Sakarya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de derede araştırma yaptı.

İş makineleriyle temizlik yapılmış

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında belediye ekiplerinin derede temizlik çalışması yaptığı belirlendi.



İş makineleriyle yapılan dip temizliği sırasında çıkan balçıkla oluşan setin bazı balıkları oksijensiz bıraktığı düşünülüyor.