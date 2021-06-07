Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sakarya'daki balık ölümleri araştırılıyor
Sakarya'daki Çark deresinde yaşanan toplu balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde derede yapılan dip temizliği nedeniyle balıkların oksijensiz kalmış olabileceği düşünülüyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geçen derede onlarca balık öldü. Çark Deresi'ndeki manzara Serdivanlıları tedirgin etti.
Sakarya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de derede araştırma yaptı.
İş makineleriyle temizlik yapılmış
5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında belediye ekiplerinin derede temizlik çalışması yaptığı belirlendi.
İş makineleriyle yapılan dip temizliği sırasında çıkan balçıkla oluşan setin bazı balıkları oksijensiz bıraktığı düşünülüyor.
Etiketler: Çevre Günü Sakarya
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