Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 19:11Son Güncelleme: Kaynak: AFAD
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.00'da ve 18,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,60 kilometre olarak ölçüldü.
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