65 yaşındaki Kıymet Sürücü, geçen yıl eşini kaybettikten sonra yalnız kaldı. Hastaneye gidince zorluk yaşayan, torunlarının attığı mesajlara yanıt veremeyen ve haberleri okuyamayan Sürücü, okuma-yazma kursuna gitmeye karar verdi.

Sürücü, "Benim eşim geçen sene vefat etti. Ben damın dibinde tektim. Televizyon izliyorum haber çok habere meraklıydım. Bilmiyordum haber geçiyordu, bilmiyordum yani nasıl olur. Ben televizyon çok izliyorum, haber hiç bilmiyordum nasıl okunur nasıl şey olur. " dedi.

Hedefi bilgisayar öğrenmek

Onu okuma yazma öğrenmeye iten bir nedeninin daha olduğu söyleyen Sürücü, "Telefona gelen mesajları bilmiyordum. Kim mesaj gönderiyorsa, söylüyordu mesajlara hiç bakmadığımı. Ben bilmiyordum. Allah’a çok şükür şimdi torunlar mesaj gönderiyor okuyorum, gelin, oğlum mesaj gönderiyor okuyorum" şeklinde konuştu.

Kursun Kıymet teyzesi, Bingöl Aile Destek Merkezi'nde eğitimini başarıyla devam ettiriyor. Okuma yazmada da büyük aşamalar kat etti.

Aile Destek Merkezi-2 Koordinatörü Dilan Bayraktar ise, "65 yaşındaki kıymet teyzemiz kursta çok hevesli ve istekliydi. Bu yolda büyük bir başarı yol aldı. Eğitimin yaşı olmaz diyerek Kıymet teyzemiz gibi yaşı büyük olan büyüklerimizi merkezimize bekliyoruz." dedi.

Kıymet Sürücü, kursta ahşap boyama da öğrenerek kendini geliştiriyor. Bir sonraki hedefi ise bilgisayar kursuna giderek teknolojiyle tanışmak.