Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 01:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jandarma aracı ile cip çarpıştı: 2'si uzman çavuş 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da jandarma trafik aracı ile cipin çarpışması sonucu 2'si uzman çavuş 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bartın Amasra kara yolu Çakraz tepesi mevkisinde yol çalışması nedeniyle bölünmüş yolda ters şeritte seyreden Mevlüt D. idaresindeki cip ile karşı yönden gelen uzman çavuş İ.N. yönetimindeki Amasra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi aracı çarpıştı.
Kazada cip sürücüsü Mevlüt D, aynı araçtaki Hayrettin I. ile jandarma trafik aracının sürücüsü uzman çavuş İ.N. ve uzman çavuş A.Y. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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