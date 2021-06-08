Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 02:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
19 Mayıs Mahallesi'nde kuzeniyle oynayan İbrahim Akkurt, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü,
Akıntıya sürüklenen Akkurt, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.
Bu arada çocuğun düştüğü yerden 6 kilometre uzaklıktaki Alihocalı Mahallesi'nde bulunan hidroelektrik santralinin çalışanları, suda bir ceset olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkarılan cesedin Akkurt'a ait olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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