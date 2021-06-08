Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 04:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Yolda savrulan araç, park halindeki bir otobüse çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Caddesi'nde Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ali B. idaresindeki otomobil, çöp konteynerlerine ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak otobüse çarptı.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunan diğer iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına da yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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