Anadolu Caddesi'nde Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ali B. idaresindeki otomobil, çöp konteynerlerine ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak otobüse çarptı.

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan diğer iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına da yansıdı.