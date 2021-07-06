TRT Haber’in gündeme taşıdığı otopark usulsüzlüğünün geçmişi daha öncesine dayanıyor.

2018 Sayıştay Denetim Raporu'nda hangi noktalarda yol üstü otopark işletmeciliği yapıldığı belirtildi.

Raporda, toplam 17 sokakta sermayesi tamamen yerel idarede bulunan bir anonim şirketinin yol üstü otopark işletmeciliğinden 1 milyon 173 bin lira kazanç elde ettiği belirtildi.

Bu gelirden belediyenin kasasına da hiç para girmediği de raporda yer aldı.

Raporda ayrıca yol üstü otopark işletmeciliğinin büyükşehir belediyesinin kontrolünde olduğuna vurgu yapıldı.

Sayıştay Raporu’na yansıdı

Aynı yasal zorunluluk Sayıştay'ın 2019'da hazırladığı raporda da yer aldı.

Usulsüzlüğün bundan sonraki süreçte devam edip etmeyeceğinin yakından izlendiği vurgulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı belgede de aynı konuya dikkat çekildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30 Mart 2021 tarihinde yayınladığı belgede de aynı konuya dikkat çekilerek, "Büyükşehir sınırları içinde karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etme ve işletme, işlettirme veya kiraya verme yetkisinin hassaten büyükşehir belediyelerine tevdi edilen yetkilerden olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Bu arada, yol üstü otoparkları işleten Ataşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün taşeron firmalarla sözleşmeler yaptığı da ortaya çıktı.

Sözleşme yapılan bazı firmaların, son 3 ayda İstanbul Ticaret Odası'na kayıt yaptırmış olması dikkat çekti.



