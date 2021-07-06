Ağrı Merkez'de sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre büyüklükleri 1,8 ve 3,5 arasında 10 sarsıntı oldu.

En büyüğü 3,5 olan depremin derinliği ise 16,43 kilometre.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.