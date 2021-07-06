Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ağrı'da art arda 10 deprem
Ağrı'da sabah saatlerinde art arda deprem meydana geldi. En büyüğü 3,5 olmak üzere 10 sarsıntı kaydedildi.
Ağrı Merkez'de sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre büyüklükleri 1,8 ve 3,5 arasında 10 sarsıntı oldu.
En büyüğü 3,5 olan depremin derinliği ise 16,43 kilometre.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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