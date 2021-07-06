Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'da Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dip Burun mevkiinde Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Karaya çıkarılan 3 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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