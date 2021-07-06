Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 09:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zeytinlikte kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa’nın Soma ilçesinde, zeytinlikte kenevir yetiştirildiği belirlendi. Kenevirler imha edilirken şüpheli bir kişi de gözaltına alındı.
Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uruzlar Mahallesi Karaman mevkiinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını değerlendirerek harekete geçti.
Bölgede yapılan çalışmalar sonucu İ.D.'ye ait zeytinliğe ekilmiş, boyları 40 ila 120 santimetre arasında değişen 22 kök kenevir bitkisi tespit edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kenevirlerden inceleme yapılması için 11 numune alındı.
Geri kalan 11 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edilirken, İ.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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