Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Usulsüz çakar kullananlara ceza
[Fotograf: AA]
İstanbul'da usulsüz siren-çakar sistemi kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde kontrol noktası oluşturarak, araçların belgelerini inceledi.
Ekipler, emniyet şeridi ihlali ile usulsüz siren-çakar sistemi kullanımına ilişkin denetimlerde bulundu.
Kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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