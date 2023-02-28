ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi'nin formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan, Hatay'daki maçtan sonra Ankara'ya dönmedi.

Babaannesi Hacer Aydoğan'a sürpriz yapmak için Malatya'ya gitti. Milli basketbolcu ve babaannesinin cansız bedenine depremin 6. gününde ulaşıldı.

Nilay Aydoğan'ın, Malatya'da babaannesi ile depremden saatler önce sohbet ederken çektiği görüntüler, enkazda bulunan cep telefonunda ortaya çıktı.

"Herkes sevdiğine sarılsın"

Babaanne Aydoğan, görüntülerde torununun elini tutarak, bol bol sevgiden bahsetmiş.

"Herkes sevdiğine sarılsın. Yoruldum da yol üstüne oturdum ben güzeller başıma toplansın, diye. Gittim padişahtan ferman getirdim herkes sevdiğine sarılsın, diye."

"O benim kolum, kanadım, her şeyimdi"

Nilay'ın Malatya'da olduğundan bir tek babasının haberi vardı. Anne Sevgi Aydoğan öğrendiğinde dünya başına yıkıldı.

"Hatay'dan takımla Ankara'ya döneceğini tahmin ediyordum. Meğer milli takım arasıymış, ben Ankara'da olması lazım diyordum. Hatay'da olamazdı. Meğerse Malatya'daymış, benden sakladılar. Ona hiç ulaşamadık hep aradık. Ben hep bir yerden çıkacak diye düşündüm. Benim Nilay'ım kardeşimdi, annemdi, ablamdı her şeyimdi. Ben onsuz hiçbir şey yapmazdım. Benim kolum, kanadım, her şeyimdi o benim. Ben bu yazı burada nasıl geçireceğim. Çok zor, çok zor."

"Kardeşim hayatı hep sevdi"

Berkay Aydoğan, kardeşinin hayat dolu olduğunu ve yaşamı çok sevdiğini anlattı.

"Tüm çevresinin sıkıntısını kendi sıkıntısı görürdü. Bir Can Bin Umut Serebral Palsili Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Engelli çocuklar için her zaman çalışmalar yaptı. Çocuklar için bir yardım mesajı gelince, ilk yardımı hep o yapardı. Kedisi, köpeği, yardım etmediği canlı yoktu. Malatya'da son gününde, karda kışta son çektiği videolardan birinde, yine bir kediye ciğer almış onu veriyor, babaannemle olan konuşmalarını kaydetmiş, anılar toplamış ama kendisi için toplamamış. Haberi yok. Sadece telefonunu çıkardık oradan. Sabahtan başlamış videolar çekmiş. Hep sevgiden bahsetmişler babaannemle. İçinden seviyorum demek yetmez, bağrına basıp 'Seni seviyorum' diyeceksin. 'Bilecek, duyacak insan' demişler. O ona sarılmış üzülmüş o da ona üzülmüş deprem olunca bina çökünce mevlam onları ezmemiş hafifçe kolon üzerlerine dokunmuş canlarını almış ezmemiş tek parça onları birbirine sarılmış şekilde zarar görmemiş şekilde çıkardık."