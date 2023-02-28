Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 21:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çadır kentte askerler ve polislerin eğlenceli rekabeti
Deprem bölgesindeki Malatya'da çadır kentte asker ve polisler arasındaki halat çekme yarışı renkli görüntülere sahne oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremzedelerin yaşadığı çadır kentlerde deprem travmasının atılması için zaman zaman etkinlikler düzenleniyor.
Çadır kentte görevli çevik kuvvet polisleri ile komando askerler arasında yaşanan halat çekme yarışı renkli görüntülere sahne oldu.
Kıyasıya geçen yarışmada galip gelen komandolar olurken, geriye ise yaşanan tatlı çekişme kaldı.
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