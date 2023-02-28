Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kızyusuflu köyü Acaroba mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonucu 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Orman Yangını Osmaniye
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