Depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtulan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisi Ankara'da sürüyor. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Aleyna'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Leğen kemiğinde kırık nedeniyle ameliyat olmuştu. Ameliyatlarıyla ilgili sorun çıkmadı. Artık oturabiliyor. Zaten yemek yemesi içmesi o anlamda da çok sorunu yoktu. Önümüzdeki birkaç gün içinde taburculuğunu planlıyoruz" dedi.

Aleyna Ölmez, kendisini hayata yeniden bağlayan Kocaeli Dilovası Belediyesi arama kurtarma ekibiyle hastane odasında bir araya geldi.

"Bizim kardeşimiz, kızımız oldu o"

Aleyna'yı kurtaran inşaat işçisi Seyithan Aras, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Aleyna'yı sağ sağlim çıkardık o bize umut oldu mutluluk oldu bütün yorgunluğumuzu falan hepsini aldı ailesine teyzesine teslim ettik. Kendi bir parçamı burada görmeye gelmişim sanki. Bizim kardeşimiz kızımız oldu o."

Kocaeli Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de "Orada lojistik hizmetlerinden tutun da her türlü hizmetleri vermeye çalıştık. KİAŞ, AFAD ekipleri, Kocaeli ekiplerimizle beraber o çalışmaların içindeydik. Tabi bugün de sağlıklı bir şekilde kendisini ziyaret edelim dedik" diye konuştu.

Genel sağlık durumu iyi olan Aleyna, hastaneden taburcu olmak için gün sayıyor.